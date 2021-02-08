Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Yapılan son ankete göre Deva ve Gelecek Partisi yüzde 1 dahi oy alamadı.
|08 Şubat 2021 12:07
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Sonar araştırma, Şubat ayı anket sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan ankete göre Ak Parti yüzde 39,3 ile 1. parti konumunda. Ak Parti'yi yüzde 22,6 ile CHP, yüzde 13,1 ile İyi Parti, yüzde 10,5 ile MHP ve yüzde 10,2 ile de HDP izliyor.
Deva ve Gelecek Partisi ise yüzde 1 oy dahi alamadığı için ankete dahil edilmemiş.
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