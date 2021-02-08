'Gazi Meclisimizin iradesiyle Cumhuriyetimizi yeni anayasayla taçlandıracağız'
Adalet Bakanı Gül: 'Bugün 1921 Anayasasının ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır.'
|08 Şubat 2021 12:28
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