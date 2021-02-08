- Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı.

Söz ve bestesi İbrahim Kutlu'ya ait olan, Aylin Dinçer tarafından seslendirilen "Özgecan" adlı şarkı, Aslan'ın defnedilmesinin yıl dönümü olan 14 Şubat'ta yayımlayacak.

Özgecan'a özel yazılan, "Hayatın ilkbaharında, daha okul yollarında, zalimler nasıl kıydılar kara gözlü Özgecan'a?" şeklinde devam eden şarkının klip çekimleri, Aslan'ın anıt mezarının yanı sıra Mersin'in farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Şarkıcı Aylin Dinçer, AA muhabirine, Aslan ailesinin onayını aldıktan sonra bu çalışmaya başladığını söyledi.

Şarkıyı bir aylık sürede hazırladıklarını dile getiren Dinçer, şarkıda Özgecan'ın hayatı ve yaşadıklarının anlatıldığını kaydetti.

Dinçer, şarkının internette dinlenmesinden elde edilecek gelirin Özgecan adına LÖSEV'e bağışlanacağını belirtti.

- "Özgecan'ın öldürülmesi herkesin yüreğinde derin bir yara açtı"

Şarkıyı seslendirirken ve klip çekimlerinde duygulandığını dile getiren Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu çalışmanın getirmiş olduğu dijital hakların hepsini, Özgecan Aslan adına bağışlayacağımızı noter huzurunda belgeledik. Şarkının içeriği tamamen Özgecan'a özel yazılmış, onun başına gelen olayı anlatan sözlerle ilerliyor. 'Hayatın ilkbaharında, daha okul yollarında, zalimler nasıl kıydılar kara gözlü Özgecan'a?' şeklinde devam ediyor."

Dinçer, Özgecan'ın öldürülmesinin herkesin yüreğinde derin bir yara açtığını vurguladı.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu anlatan Dinçer, "Şiddet, sadece kişilere değil ailelere de büyük acılar yaşatıyor. İnşallah insanlar artık bu konudan dolayı gözyaşı dökmez. Anneler, babalar üzülmesin. Hiçbir anne ve baba gencecik çocuklarını kaybetmesin." diye konuştu.