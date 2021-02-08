Konya'da aracıyla seyir halindeyken saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
|08 Şubat 2021 12:50
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Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 42 SD 708 plakalı aracıyla merkez Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde ilerleyen Kamil Başaralı (46), henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, boynundan vurulan Başaralı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.
Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Başaralı'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.
Görgü tanığı Ömer Ö, basın mensuplarına, silah sesleri duyduktan sonra dükkanından dışarı çıktığını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.
Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını için çalışma başlattı.
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