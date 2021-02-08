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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Kars'tan oğlu için gelen anne Aslıhan Buğan:- "PKK onu aldı bana vermedi. Bu yaşlı halimle yollara düştüm"- Hakkari'den ağabeyi için gelen Şahin Salim:- "HDP ağabeyimi götürdü. Nasıl götürdüyse öyle de getirsin"
 08 Şubat 2021 12:54
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Kars ve Hakkari'den iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 525'inci gününde sürüyor.

22 sene önce 18 yaşında İstanbul'dan dağa götürülen oğlu Mahmut için Kars'tan gelen anne Aslıhan Buğan ve oğlu Turan Buğan ile Hakkari'den 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için gelen Şahin Salim de oturma eylemine dahil oldu.

65 yaşındaki anne Buğan, Kürtçe, oğlunu yoksullukla büyüttüğünü söyledi.

Buğan, "PKK onu aldı bana vermedi. Bu yaşlı halimle yollara düştüm. Allah onlara bırakmasın." dedi.

Buğan'ın oğlu Turan Buğan da ağabeyinin İstanbul'dan dağa götürüldüğünü, 22 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti.

Oturma eylemini televizyonda gördüklerini ve katılmak istediklerini anlatan Buğan, kardeşine kavuşmak istediğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Şahin Salim de ağabeyinin 14 yaşında lise öğrencisi iken kaçırıldığını kaydetti.

"HDP ağabeyimi götürdü. Nasıl götürdüyse öyle de getirsin." diyen Salim, ailesinin bu hasret nedeniyle perişan durumda olduğunu ifade etti.

Salim, ağabeyine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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