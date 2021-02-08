Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|08 Şubat 2021 12:55
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 1-7 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise hakkında soruşturma yürütülen ile gönderildi.
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