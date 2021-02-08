Twitter, evlat nöbetindeki ailelerin hesabını kapattı
|08 Şubat 2021 13:03
|+Aa- Yazdır
Twitter, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hesabını kapattı. Aileler duruma tepki göstererek, sosyal medya platformunun Türkiye'ye çifte standart uyguladığını belirti.
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 525'nci gününde de devam ediyor. Eylemlerine devam eden aileler seslerini daha geniş kitlelere duyurmak isterken Twitter, Diyarbakır anneleri adına açılan hesabı kapattı. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini, Avrupa'nın çifte standart uyguladığını ifade ederek tepki gösterdi.
"Avrupa, çifte standart uyguluyor"
Eyleminin ilk günden beri Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, "Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onlarında hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ocak ayı yağışları sevindirdi
08 Şubat 2021 13:25
|Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
08 Şubat 2021 13:14
|İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu
08 Şubat 2021 13:08
|Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı
08 Şubat 2021 12:43
|Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı
08 Şubat 2021 12:27
|Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor
08 Şubat 2021 12:23
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 44.70'e yükseldi
08 Şubat 2021 12:22
|YÖK, Kovid-19 salgını sürecinde verilen çevrim içi eğitime ilişkin anket düzenleyecek
08 Şubat 2021 11:35
|Sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını olmaya başlıyor
08 Şubat 2021 11:07
|Sigara içmek inme riskini en az 2 kat artırıyor
08 Şubat 2021 11:02