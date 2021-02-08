Kadın doktora oraklı saldırıya Sağlık Müdürlüğünden açıklama
|08 Şubat 2021 15:33
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Rize'de hastanede bir kişi, orakla saldırdığı doktoru yaraladı.
İddiaya göre, Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girdi.
Şüpheli, üzerinde sakladığı orakla doktora saldırdı.
Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, doktor Meltem Puşuroğlu'na yönelik saldırı kınandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastasına yardımcı olabilmek, acısını dindirmek, yarasına merhem olabilmek dışında hiçbir amacı olmayan, bu uğurda zorluk, sıkıntı gözetmeksizin geceli gündüzlü cansiperane gayret gösteren fedakar hekimimize görevi başında her ne amaçla olursa olsun ve nasıl bir bozuk düşünceyle beslenirse beslensin yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
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