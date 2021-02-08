Sel felaketinde takdir toplayan sağlık çalışanı ve polise başarı belgesi
|08 Şubat 2021 13:33
|+Aa- Yazdır
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sel felaketinde beline kadar suya girerek evinden çıkamayan hastaya müdahale eden sağlık çalışanı Ayla Kırs ve yine suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol eden komiser Enes Al'a başarı belgesi takdim etti.
İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde, evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etmişti.
Yine araçların suya gömüldüğünü gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Enes Al da, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etmişti. Sağlık çalışanı Kırs ve komiser Enes Al'ın bu davranışı, herkesin takdirini kazanmıştı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Ayla Kırs ve komiser Enes Al'ı makamında kabul etti. Vali Köşger, Kırs ve Al'a özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.
"Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz"
Yüksek görev bilinciyle hareket edip görevlerini ifa eden kamu görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Köşger, "Olağanüstü durumlarda yapılan işin kıymeti daha da iyi anlaşılıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Bu gibi afet durumlarında devletimizin halkımızın yanında olduğunu daha iyi anlaşılmasına vesile oldunuz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
08 Şubat 2021 15:01
|Bakan Pakdemirli: Bu sene yağışlar istediğimiz seviyede değil
08 Şubat 2021 14:58
|Ocak ayı yağışları sevindirdi
08 Şubat 2021 13:25
|Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
08 Şubat 2021 13:14
|İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu
08 Şubat 2021 13:08
|Twitter, evlat nöbetindeki ailelerin hesabını kapattı
08 Şubat 2021 13:03
|Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı
08 Şubat 2021 12:43
|Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı
08 Şubat 2021 12:27
|Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor
08 Şubat 2021 12:23
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 44.70'e yükseldi
08 Şubat 2021 12:22