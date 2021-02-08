1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde toplu eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
 08 Şubat 2021 13:44
+Aa- Yazdır
Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde toplu eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplu gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin salgının yayılması bakımından riskli olduğu vurgulandı.

Salgının, halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziksel temas, solunum gibi yollarla hızlı bulaşabilen ve mutasyona uğradığı tespit edilen koronavirüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, pankart asma, protesto gösterileri gibi eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere 15 gün yasaklanması kararı alınmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı
08 Şubat 2021 15:28		 Boğaziçi Üniversitesinde yeni rektör yardımcıları belli oldu
08 Şubat 2021 15:09
Tüketicinin ödemek zorunda kaldığı 'cayma bedeli' iade edilecek
08 Şubat 2021 15:03		 'Boğaziçi'nin kampüsünün taşınacak mı?' İşte yapılan açıklama
08 Şubat 2021 10:47
Emniyet, 2020 yılına ait performans notlarını açıkladı
08 Şubat 2021 10:30		 YÖK'ten bütünleşik doktora programları hakkında önemli karar
08 Şubat 2021 10:00
3 Üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
08 Şubat 2021 09:28		 Kartal Kaymakamlığı toplanma ve gösteri yapmayı 7 gün yasakladı
08 Şubat 2021 09:10
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
08 Şubat 2021 09:08		 İçişleri: Kısıtlamada 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
08 Şubat 2021 09:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:39 - 8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada15:33 - Kadın doktora oraklı saldırıya Sağlık Müdürlüğünden açıklama15:28 - Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı15:19 - İran aşı yarışına 'Razi Cov Pars' ile katıldı15:16 - Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı15:14 - Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
15:09 - Boğaziçi Üniversitesinde yeni rektör yardımcıları belli oldu15:07 - Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım15:03 - Tüketicinin ödemek zorunda kaldığı 'cayma bedeli' iade edilecek15:01 - Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor14:58 - Bakan Pakdemirli: Bu sene yağışlar istediğimiz seviyede değil14:58 - 'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
14:44 - MB Başkanı Ağbal ile TESK Başkanı 'fiyat istikrarını' görüştü14:41 - 13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı14:39 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı14:27 - Macaristan'dan Türkiye'ye medikal sektöründeki ilk doğrudan yatırım başlıyor14:15 - MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı
14:09 - İçişlerinden, Pervin Buldan'ın 'Cizre' paylaşımına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Yazgan: kadro için imza ver, sözleşmeliliğe son ver
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyin sapı felci 2
yastıkla çocuk boğmak 1
gel beraber mesut olalım 4
Eğitim Yönetimi Sertifikası 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
pastane poğaçası 2
koyun 2
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 6
ösym'nin sınav parasına zam yapması 4
mach sayısı 1
SON İLANLAR
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam