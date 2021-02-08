500 engelli öğretmen alımı başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı başvuru süresini bugün 23,59'a kadar uzattı
|08 Şubat 2021 14:08
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Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı başvuru süresini bugün 23,59'a kadar uzattı.
Engelli Öğretmen Ataması Ön Başvuru İşlemlerine İlişkin Açıklama
Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Şubat 2021) kapsamında ön başvurular bugün (8 Şubat 2021) saat 23.59.59'a kadar uzatılmıştır.
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