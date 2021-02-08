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500 engelli öğretmen alımı başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı başvuru süresini bugün 23,59'a kadar uzattı
 08 Şubat 2021 14:08
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500 engelli öğretmen alımı başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı başvuru süresini bugün 23,59'a kadar uzattı.

Engelli Öğretmen Ataması Ön Başvuru İşlemlerine İlişkin Açıklama

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Şubat 2021) kapsamında ön başvurular bugün (8 Şubat 2021) saat 23.59.59'a kadar uzatılmıştır.

Memurlar.Net
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