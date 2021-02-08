Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılamalarında görev alacak hakemler belli oldu.
|08 Şubat 2021 14:39
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali karşılamalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
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