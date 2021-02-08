MB Başkanı Ağbal ile TESK Başkanı 'fiyat istikrarını' görüştü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada vatandaşın enflasyondan etkilenmesini en aza indirmek ve hem üreticinin hem de tüketicinin rahatlaması için 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' isimli bir açıklama yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ise yapılan açıklamadan dolayı teşekkür etmek için bugün TESK Genel Merkezi'nde TESK Genel Başkanı Bedevi Palandöken ile bir araya geldi. Ağbal ile Palandöken arasında yapılan görüşmenin ardından TESK Genel Başkanı Palandöken açıklamalarda bulundu.

Esnaf ve zanaatkarların yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek için bir araya geldiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken şunları dedi:

"Bugünkü misafirimiz Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dı. Esnaf ve zanaatkarın içinde bulunduğu sıkıntının, yüksek enflasyon altında ezilmesinin önüne geçip vatandaşın daha ucuza daha kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için bir sürü tedbirler alınmıştı. Dolayısıyla bu da Merkez Bankası ile olan bir diyalog neticesinde fiyat istikrarının yüksek enflasyonda hem kazancın azaldığı hem piyasada hakimiyet noktasında olanların dolar, euronun yüksekliğinden bahsedip fiyatlarını yükseltenlerle ilgiliydi. Bugün dolarda ve euroda bir düşüş var. Maliyetlerdeki düşüşe yansıtmalarını talep ettik. Dolayısıyla bu talep halka daha ucuza daha kaliteli hizmeti sunma ile ilgiliydi. Fiyat istikrarının korunmasıyla ilgiliydi."

"Piyasalarda bir rahatlama hissedilecek"

Alınan tedbirler doğrultusunda piyasalarda rahatlamaların olacağını söyleyen Palandöken konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle birlikte tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek. Üçüncü el dediğimiz fiyatların nereden kaynaklanıp, nasıl yükseldiğini, halkı tedirgin edecek noktaya geldiği tespit edilme noktasında da belirli mesafe aşıldı. Merkez Bankası bu işlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla daha önce açıkladığı üzere bir toplantı gerçekleştirmiş oldu. Biz de bu yapılan çalışmada yüksek enflasyondan rahatsız olduğumuzu ifade etmiştik. Bu kurumlarla birlikte biz de piyasanın aktörü olarak fiyat düşürücü önlemlerin alınmasıyla ilgili çalışmaları başlattık."

"Fiyatlar etikete hemen yansıyacak"

Birçok üründe fiyat yükselişinin durduğunun altını çizen Palandöken, "Fiyat istikrarı unsurunu ortada bulunduran bütün argümanları karşılıklı konuştuk. Genel talebimiz hem halkımızın daha ucuza ürün yemesi hem de esnafımızın bu yüksek enflasyon karşısında büyümenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili taleplerimizi sunduk. Fiyatlar etikete hemen yansıyacak. Birçok kalemde yükselme durduğu gibi fiyatlar da geriye çekildi. Enflasyon rakamı tahmin ediyorum ki yıl sonunda yüzde 14 buçuk tahmin ediliyor. Tek rakamlara düşebileceğini, bu politikanın, Merkez Bankası'nın duruşunun dengeleyici olup tek haneli ve önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon kademeli olarak düşecek" diye konuştu.