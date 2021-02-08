1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince olay olmuştu. Sosyal medyada gündem olan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.
 08 Şubat 2021 14:58
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince olay olmuştu. Sosyal medyada gündem olan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, joker olarak yarışmaya katılan doktor damgasını vurdu. Mehtap Gül Caymaz adlı yarışmacı, 4'üncü sorusunda takılarak, joker hakkını kullanmak istedi.

"Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunun sorulduğu yarışmada Caymaz, yanıtı veremeyeceğine karar verip, doktor bir arkadaşına bağlanarak soruyu cevaplamasını istedi.

Telefon jokeri olarak aranan doktor arkadaşına soruyu birçok kez tekrarlayan Caymaz, arkadaşından 'omurilik soğanı' yerine 'omurilik sarımsağı' yanıtını aldı. Kendisinin de aklına ilk olarak 'Omurilik sarımsağı' cevabının geldiğini söyleyen yarışmacı, yanıt olarak 'omurilik sarımsağı' şıkkını seçti ve elendi.

YANLIŞ YANITLA ELENDİ

Yarışmacının ve jokerdeki doktorun yanıtına şaşıran Kenan İmirzalıoğlu ise "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diyerek soru sordu. Sunucu İmirzalıoğlu daha sonra ise "Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum" dedi.

"SES SORUNU YÜZÜNDEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Programın ardından sosyal medyada olay olan doktordan açıklama geldi. Telefonda yaşadığı ses sorunu yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını söyleyen doktor, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küçük ağa, 'Züğürt ağa' oldu
07 Şubat 2021 14:34		 Ünlü şarkıcıyı tehdit edenler hakkında karar çıktı
06 Şubat 2021 15:31
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
06 Şubat 2021 14:17		 Mahkeme, Sermiyan Midyat'ın kararını reddetti
06 Şubat 2021 11:01
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: Allah utandırmadı
05 Şubat 2021 15:38		 Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı
05 Şubat 2021 12:32
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
04 Şubat 2021 23:04		 Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu
02 Şubat 2021 15:22
Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar
02 Şubat 2021 13:41		 Sosyal medya fenomenleri rezalet çıkardı
02 Şubat 2021 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Bilim Kurulu üyesinin uyardığı İstanbul'da yoğun kalabalık15:39 - 8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada15:33 - Kadın doktora oraklı saldırıya Sağlık Müdürlüğünden açıklama15:28 - Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı15:19 - İran aşı yarışına 'Razi Cov Pars' ile katıldı15:16 - Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
15:14 - Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı15:09 - Boğaziçi Üniversitesinde yeni rektör yardımcıları belli oldu15:07 - Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım15:03 - Tüketicinin ödemek zorunda kaldığı 'cayma bedeli' iade edilecek15:01 - Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor14:58 - Bakan Pakdemirli: Bu sene yağışlar istediğimiz seviyede değil
14:58 - 'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama14:44 - MB Başkanı Ağbal ile TESK Başkanı 'fiyat istikrarını' görüştü14:41 - 13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı14:39 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı14:27 - Macaristan'dan Türkiye'ye medikal sektöründeki ilk doğrudan yatırım başlıyor
14:15 - MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Yazgan: kadro için imza ver, sözleşmeliliğe son ver
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net editörleri 2
yarı değerli taşlar 1
tohumlar fidana 2
herşeyi bildiğini zanneden kişi 1
Alo fetva 2
beyin sapı felci 2
şeriat suresi 2
Deprem 2
15 temmuz'u fetö yapmadı 1
Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a saldırdırması 2
SON İLANLAR
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam