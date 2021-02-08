'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince olay olmuştu. Sosyal medyada gündem olan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, joker olarak yarışmaya katılan doktor damgasını vurdu. Mehtap Gül Caymaz adlı yarışmacı, 4'üncü sorusunda takılarak, joker hakkını kullanmak istedi.

"Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunun sorulduğu yarışmada Caymaz, yanıtı veremeyeceğine karar verip, doktor bir arkadaşına bağlanarak soruyu cevaplamasını istedi.

Telefon jokeri olarak aranan doktor arkadaşına soruyu birçok kez tekrarlayan Caymaz, arkadaşından 'omurilik soğanı' yerine 'omurilik sarımsağı' yanıtını aldı. Kendisinin de aklına ilk olarak 'Omurilik sarımsağı' cevabının geldiğini söyleyen yarışmacı, yanıt olarak 'omurilik sarımsağı' şıkkını seçti ve elendi.

YANLIŞ YANITLA ELENDİ

Yarışmacının ve jokerdeki doktorun yanıtına şaşıran Kenan İmirzalıoğlu ise "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diyerek soru sordu. Sunucu İmirzalıoğlu daha sonra ise "Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum" dedi.

"SES SORUNU YÜZÜNDEN YANLIŞ ANLAŞILDI"

Programın ardından sosyal medyada olay olan doktordan açıklama geldi. Telefonda yaşadığı ses sorunu yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını söyleyen doktor, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm. Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim." dedi.