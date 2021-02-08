Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.
|08 Şubat 2021 15:01
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor."
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