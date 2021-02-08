İran aşı yarışına 'Razi Cov Pars' ile katıldı
|08 Şubat 2021 15:19
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İran, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın tanıtımını yaptı ve insan üzerindeki ilk denemesinin kısa sürede başlayacağını bildirdi.
İran'da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın tanıtımı Elburz eyaletinin merkez şehri Kerec'de yapıldı.
Ülkenin ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın kısa süre içinde insanlar üzerinde ilk denemesinin de yapılacağı belirtildi.
Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları aşıyı geliştirme aşamasında maymunlar üzerinde denediklerini ve olumlu neticeler aldıklarını söyledi.
İshaki, Cov Pars aşısının hem burundan verildiğini hem de vücuda enjekte edilebildiğini kaydederek, ilk denemelerin kısa süre içinde 13 gönüllü üzerinde gerçekleşeceğini aktardı.
İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.
Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu.
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