Hizmetliden rüşvet istediği iddia edilen hastane müdürü görevden alındı
Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olan Halil Bozkır'dan WhatsApp mesajıyla 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü H.D., görevden alındı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
|08 Şubat 2021 15:28
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Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışan Halil Bozkır, hastane müdürü H.D.'nin, 5 gün mazeretsiz işe gitmemesi üzerine hakkında tutulan tutanağın silinmesi için kendisinden 10 bin lira rüşvet ile viski ve vişne suyu istediğini iddia etti. Bozkır, iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Edirne Valiliği ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesinde dile getirdi.
İddialar üzerine Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 17 Aralık 2020 tarihinde olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastane müdürü H.D., görevden alındı. Hizmetli Halil Bozkır'ın ise görev yeri değiştirdi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
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