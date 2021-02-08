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8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada

Malatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
 08 Şubat 2021 15:39
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Malatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Kızının kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil, evinin yakınında bir anda 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Önce Yeşil'in yanına yaklaşan köpekler, daha sonra ısırmaya başladı. Köpeklerin saldırısıyla yere düşen Yeşil, defalarca ayağa kalkmaya çalıştı ancak ayağa kalkamadı. Yeşil, çevredekilerin yardımıyla köpeklerden uzaklaştırıldı. 8 köpek Yeşil'in vücudunun çeşitli bölgelerini ısırırken, vatandaşlar tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Yeşil, evinde kontrol altına alındı.
DHA
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