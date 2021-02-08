Bilim Kurulu üyesinin uyardığı İstanbul'da korkutan kalabalık
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık olduğu görüldü.
|08 Şubat 2021 15:44
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İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık olduğu görüldü. Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni doldurdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazılarının da maske takmadığı görüldü.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ve maskesiz gezenler böyle görüntülendi.
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