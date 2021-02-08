1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
 08 Şubat 2021 15:48
+Aa- Yazdır
Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.A.D. ile 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.N. yakalandı.

Üç firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
08 Şubat 2021 17:21		 Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol
08 Şubat 2021 16:56
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı
08 Şubat 2021 16:34		 Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
08 Şubat 2021 15:14
Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama
08 Şubat 2021 12:55		 Eskişehir'de yeniden yargılanan FETÖ sanığı çifte hapis cezası
08 Şubat 2021 12:10
1670 personelin katılımıyla 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' gerçekleştirildi
08 Şubat 2021 09:25		 36'sı muvazzaf asker, 54 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
08 Şubat 2021 08:36
İlk kalkışmanın 9. yılı
08 Şubat 2021 07:05		 Dernek Başkanı olarak görüşmeler yaptı, ortadan kayboldu
08 Şubat 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Silahlı soyguncuyu 'demo' bilezikle kandırdı17:41 - KKTC'de mutasyona uğramış virüs tespit edildi17:33 - Kadın doktora oraklı saldırıya Sağlık Müdürlüğünden kınama17:31 - Çeyrek altın 19 TL'lik artışla günü tamamladı17:29 - İzmir'de çarşaflı kadına saldırının görüntüleri ortaya çıktı17:21 - Denizli'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
17:18 - Dolar günü yükselişle kapattı17:05 - Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı16:56 - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişiye adli kontrol16:52 - Bu ilde 'mutasyonlu vaka' kararı: KYK yurdunda izole edilecekler16:49 - THY, İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı16:34 - Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı
16:28 - Muharrem İnce'nin istifasına CHP'den ilk açıklama16:25 - Türkiye'nin Milli Uzay Programı yarın tanıtılacak16:25 - Bitcoin 45 bin doları görüp geriledi16:23 - Muharrem İnce, CHP'den istifa etti16:20 - Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı
16:17 - Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Bakımevinde koronadan 12 ölüm, Bakanlık soruşturma başlattı
Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
Resmi rapora göre kamu personel sistemindeki sorunlar ve çözümü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzüm ağacı 1
Tamarillo 1
kedi dili 2
disiplinsiz olmak 1
su 5
çay içerken ağzın yanması 3
Kırkyama 1
Rambo Okan'ın Abdurrahim Albayrak'a saldırdırması 2
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 4
devre mülk 2
SON İLANLAR
Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam