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Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame

İddianamede sanığın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını almak için eşini tasarlayarak öldürdüğü öne sürüldü
 08 Şubat 2021 15:55
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Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal'ın, Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki kayalıklardan yaklaşık 2,5 yıl önce düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, "Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, sanığın bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hakan Aysal'ın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği aktarılan iddianamede, soruşturma nedeniyle sanığın başvurusunun kabul edilmediği kaydedildi.

- "Eşimi ben ittirmedim"

Sanık, iddianamede yer alan ifadesinde, tatil için Fethiye'ye geldiklerini ve fotoğraf çekilmek için Kelebekler Vadisi'ne gittiklerini anlattı.

Eşiyle kuracakları işle ilgili konuştuklarını ve birkaç fotoğraf çektiklerini öne süren sanık, şöyle devam etti:

"Fotoğraf çektikten sonra eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Yerimden kalktım ve bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdaki eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim."

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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