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Yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

MEB, yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgelerini yayımladı
 08 Şubat 2021 15:57
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Yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgeleri yayımlandı

MEB, yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgelerini yayımladı

Yurtdışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi

Sınav giriş belgeleri için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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