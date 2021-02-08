Yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgeleri yayımlandı
MEB, yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgelerini yayımladı
|08 Şubat 2021 15:57
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MEB, yurtdışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen yeterlik sınav giriş belgelerini yayımladı
Yurtdışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi
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