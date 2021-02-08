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Adıyaman'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 5 tutuklama
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı.
|08 Şubat 2021 16:17
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Adıyaman'da iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı.
Önceki gün Kahta-Sincik karayolu Cendere Köprüsü yakınlarında Göğüs ve Gözel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından jandarma ekipleri olayla ilgisi olan kişileri gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri Gözel ve Göğüs ailelerinden toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri tamamlanan 7 kişi Kahta Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan kişilerden 3'ünün ise ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
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