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Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Bazı vatandaşlar altın borcunu ödemek için bazıları ise yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde hediye almak için kuyumculara akın etti.
 08 Şubat 2021 16:20
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Altın fiyatları düştü vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı

Altın fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Bazı vatandaşlar altın borcunu ödemek için bazıları ise yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde hediye almak için kuyumculara akın etti.

Altın fiyatları son günlerde büyük düşüş gösterdi. Özellikle altın borcunu ödemek isteyenler ve yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde hediye almak isteyenler kuyumculara koştu. Fiyatların büyük düşüş gösterdiği Kuyumcukent'te ise yoğunluk yaşanıyor.

"Şu an altın almak için en güzel zaman"

Altın fiyatlarının gerilemesi ile birlikte şu an hem yatırım hem de hediye altın almak için en güzel zaman olduğunu belirten Kuyumcukent esnaflarından Kaan Yeşilyurt, "Altın fiyatlarının düşmesi zaten bekleniyordu ve gayet güzel de geriledi. Bu yatırım yapacak müşterilerimiz için de hediye alacak müşterilerimiz için de ekstra daha güzel bir imkan sağlamış oldu.1000 liralık bir üründe 350 liralık bir indirim olmuş durum da. Bu da müşterinin işine yarayacak. Biz gelen müşterilerimizi zaten fiyat konusunda hiç üzmedik. Bu dönem altın almak için en güzel dönem bütün herkese tavsiye ederim. Şu anda kolyeler 650 TL'den, yüzükler 500TL'den, setler ise 2 bin 500 TL'den başlıyor. Şu anda müşterilerimiz istediği fiyatta istediği şekilde ürün bulabilir. Zaten Kuyumcukent'te ekstra işçilikte indirim oluyor. Çünkü burası üretim yeri ve dışarı ile karıştırmamak gerekiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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