Türkiye'nin Milli Uzay Programı yarın tanıtılacak
Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın tanıtılacak.
|08 Şubat 2021 16:25
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Türkiye'nin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın tanıtılacak.
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 19.00'da yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
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