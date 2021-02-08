Bitcoin 45 bin doları görüp geriledi
|08 Şubat 2021 16:25
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Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla kripto para birimleri piyasasına olan yatkınlığıyla bilinen Tesla CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin desteğinin ardından Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alması ve Bitcoin kabul edeceği açıklamasıyla Bitcoin rekor tazeledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Bankalar Komisyonu'na (SEC) göre Tesla, "nakit getirilerini artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla daha fazla esneklik yaratmak için" Bitcoin aldığını belirtti. Toplam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alımının yanında Tesla ayrıca ödemelerde Bitcoin kabul edeceğini duyurdu.
Musk'ın Dogecoin spekülasyonuyla piyasada başlayan ve Tesla gelişmeleriyle güçlenen artış eğilimiyle toplam 733 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, TSİ 16:14'te yüzde 10,01 artışla 44 bin 918 dolarla rekor tazeledi.
Bitcoin'deki artışa paralel olarak Etheryum da yüzde 1,720 dolara yükselirken, piyasada yüzde 0,53, yüzde 0,04 ve yüzde 3,65 ile sırasıyla yalnızca Tether, Cardano ve Ripple değer kaybetti.
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