Muharrem İnce'nin istifasına CHP'den ilk açıklama
|08 Şubat 2021 16:28
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı yaptı. CHP Sözcüsü Öztrak, CHP'den e-devlet vasıtasıyla istifa edeceğini açıklayan Muharrem İnce hakkında sorulan soruları yanıtladı.
"Bu açıklamayı yapan İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de CHP neredeyse 2020'de de aynı yerdedir"
CHP'nin asırlık bir çınar olduğunu belirten Öztrak, "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da neredeyse 1923'te nerdeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse CHP 2020'de de aynı yerdedir nokta. İstifa Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla e-devletten yapıldığı zaman ulaşır. Zaten istifada sözlü beyan esastır" ifadelerini kullandı.
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