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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı: "FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet, PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet, aşırı sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet, DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir".
 08 Şubat 2021 16:34
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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 39 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 39 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular çeşitli illegal örgüt ve gruplara destek çıkan sosyal medya hesapları ve siteleri takip ediliyor.

Bu kapsamda 1-7 Şubat'ta 1264 hesap hakkında çalışma yapıldı. Söz konusu hesaplardan 639'unun FETÖ/PDY, 567'sinin PKK/KCK, 40'ının aşırı sol, 18'inin DEAŞ terör örgütlerinin güdümünde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Hesapları kullandıkları tespit edilen ve haklarında işlem başlatılan 575 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.

Gözaltına alma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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