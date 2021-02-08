THY, İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
|08 Şubat 2021 16:49
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının, 21 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 21 Şubat 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.
Yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|WhatsApp mesajıyla rüşvet alan hastane müdürü görevden alındı
08 Şubat 2021 15:28
|Boğaziçi Üniversitesinde yeni rektör yardımcıları belli oldu
08 Şubat 2021 15:09
|Tüketicinin ödemek zorunda kaldığı 'cayma bedeli' iade edilecek
08 Şubat 2021 15:03
|Eskişehir'de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
08 Şubat 2021 13:44
|'Boğaziçi'nin kampüsünün taşınacak mı?' İşte yapılan açıklama
08 Şubat 2021 10:47
|Emniyet, 2020 yılına ait performans notlarını açıkladı
08 Şubat 2021 10:30
|YÖK'ten bütünleşik doktora programları hakkında önemli karar
08 Şubat 2021 10:00
|3 Üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
08 Şubat 2021 09:28
|Kartal Kaymakamlığı toplanma ve gösteri yapmayı 7 gün yasakladı
08 Şubat 2021 09:10
|Şehir ve konutlara ses düzenlemesi geliyor
08 Şubat 2021 09:08