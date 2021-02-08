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Bu ilde 'mutasyonlu vaka' kararı: KYK yurdunda izole edilecekler

Isparta'da mutasyonlu virüse yakalananlar ve bu hastalarla temas edenler KYK yurdunda izole edilecek.
 08 Şubat 2021 16:52
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Bu ilde 'mutasyonlu vaka' kararı: KYK yurdunda izole edilecekler

Isparta'da mutasyonlu virüse yakalananlar ve bu hastalarla temas edenler KYK yurdunda izole edilecek.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, mutasyonlu virüs ile ilgili bazı tedbir kararları aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan mutasyonlu virüs taşıyan kişilerle temas edenlerden belli aralıklarla numune alınacağı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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