Bu ilde 'mutasyonlu vaka' kararı: KYK yurdunda izole edilecekler
|08 Şubat 2021 16:52
|+Aa- Yazdır
Isparta'da mutasyonlu virüse yakalananlar ve bu hastalarla temas edenler KYK yurdunda izole edilecek.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, mutasyonlu virüs ile ilgili bazı tedbir kararları aldı. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde, mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu tespit edilen ve tüm temaslılarının şüpheli olması sebebiyle mutasyonlu virüs test sonucu bekleninceye kadar kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Şehir Hastanesinde, genel durumları iyi ise Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine, mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan mutasyonlu virüs taşıyan kişilerle temas edenlerden belli aralıklarla numune alınacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu üyesinin uyardığı İstanbul'da korkutan kalabalık
08 Şubat 2021 15:44
|8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada
08 Şubat 2021 15:39
|Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
08 Şubat 2021 15:16
|Darıca'daki Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açılıyor
07 Şubat 2021 17:49
|Çorum Valisi Çiftçi'den 'İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni' açıklaması
07 Şubat 2021 14:25
|Göbeklitepe yakınlarındaki metal blokun gizemi 3 gündür çözülemiyor
07 Şubat 2021 13:44
|Konya'da tehlike çanları! 45 metre geriledi
07 Şubat 2021 13:17
|Çiftçi üretiyor aracı kazanıyor
07 Şubat 2021 12:43
|Taksim'de gün batımı manzarası hayran bıraktı
07 Şubat 2021 11:00
|43 ilin geçiş güzergahına alternatif duble yol
07 Şubat 2021 09:57