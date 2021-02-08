Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı
Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
|08 Şubat 2021 17:05
|+Aa- Yazdır
Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk (60), korona virüsüne yakalanmıştı. Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören Gençtürk'ten acı haber geldi. Zerrin Gençtürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gençtük'ün ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|KKTC'de mutasyona uğramış virüs tespit edildi
08 Şubat 2021 17:41
|Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
08 Şubat 2021 15:01
|Bakan Pakdemirli: Bu sene yağışlar istediğimiz seviyede değil
08 Şubat 2021 14:58
|Sel felaketinde takdir toplayan sağlık çalışanı ve polise başarı belgesi
08 Şubat 2021 13:33
|Ocak ayı yağışları sevindirdi
08 Şubat 2021 13:25
|Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
08 Şubat 2021 13:14
|İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu
08 Şubat 2021 13:08
|Twitter, evlat nöbetindeki ailelerin hesabını kapattı
08 Şubat 2021 13:03
|Özgecan Aslan'ın yaşadıkları şarkı sözlerine yansıdı
08 Şubat 2021 12:43
|Doğu Anadolu'da 4 il için, buzlanma ve don uyarısı
08 Şubat 2021 12:27