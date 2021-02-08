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Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 08 Şubat 2021 17:05
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Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Urla Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk (60), korona virüsüne yakalanmıştı. Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören Gençtürk'ten acı haber geldi. Zerrin Gençtürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gençtük'ün ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
İhlas Haber Ajansı
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