Denizli'deki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
|08 Şubat 2021 17:21
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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