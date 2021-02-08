Silahlı soyguncuyu 'demo' bilezikle kandırdı
|08 Şubat 2021 17:50
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Konya'da bir kuyumcu, dükkanına giren silahlı soyguncuyu "demo" olarak tabir edilen 30 imitasyon bilezikle kandırdı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesindeki Aşık Şems Sokak'ta bulunan kuyumcuya giren kişi, dükkan sahibi Mehmet Bağcıatal'a çeyrek altın almak istediğini söyledi.
Bağcıatal'ın çeyrek altınları çıkarmak için eğilmesini fırsat bilen kişi, belindeki silahı çıkararak dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri poşete doldurmasını istedi.
Dükkan sahibi Bağcıatal ise vitrindeki; kuyumcular arasında "demo" olarak tabir edilen imitasyon 30 bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu poşeti aldıktan sonra dükkandan çıkıp koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bağcıatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek başına olduğu sırada dükkana gelen kişinin çeyrek altın almak istediğini söylediğini anlattı.
Altınları çekmeceden çıkardığı sırada soyguncunun silahını belinden çıkararak kendisine doğrulttuğunu ifade eden Bağcıatal sözlerini şöyle tamamladı:
"Bana; 'Beynini dağıtırım, öldürürüm seni.' gibi tehditlerde bulundu. Tezgahın arkasına doğru geldi. Kendimi riske atmadım. Vitrinde 'demo' olarak tabir ettiğimiz imitasyon bileziklerden verdim. 'Bir an önce gitsin' diye istediğini yaptım. Heyecanlı olduğu için bileziklerin sahte olduğunu anlamadı. Hiçbir zararım yok."
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