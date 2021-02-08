Görüntüler büyük tepki çekmişti... 'Yastık' silah olarak kabul edildi
|08 Şubat 2021 17:58
|+Aa- Yazdır
Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Serçe'nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.
"ELLERİM KOPSAYDI DA DÖVMESEYDİM"
Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, "Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.
MAHKEME HEYETİ YASTIĞI SİLAH OLARAK KABUL ETTİ
Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe'nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı
08 Şubat 2021 19:29
|Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame
08 Şubat 2021 15:55
|İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
07 Şubat 2021 15:25
|Özdağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
06 Şubat 2021 09:43
|Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı
05 Şubat 2021 19:37
|Kapatılan Özgür Gündem Davası yeniden başladı
03 Şubat 2021 19:23
|Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame
03 Şubat 2021 14:38
|Polisin kafasını telsizle parçalamıştı! İstenen ceza belli oldu
02 Şubat 2021 20:26
|Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan itfaiyeci tutuklandı
02 Şubat 2021 18:37
|Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava
02 Şubat 2021 15:38