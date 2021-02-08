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Korona ölümlerinde sigara içenlerin oranı yüksek

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: "Yapılan çalışmalarda, yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir"
 08 Şubat 2021 18:02
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Korona ölümlerinde sigara içenlerin oranı yüksek

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir" dedi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Aydın, sigara kullananların, kullanmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat daha tehlike altında olduğunu belirterek, sigara kullananların diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunduğunu, bu durumun da daha kolay enfekte olmaları anlamına geldiğini aktardı.

Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını daha zor atlattığını ve ölüm oranlarının sigara içenlerde daha fazla olduğuna işaret eden Aydın, şunları ifade etti:

"Yapılan çalışmalarda, yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladı. Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez ise kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
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