Korona ölümlerinde sigara içenlerin oranı yüksek
|08 Şubat 2021 18:02
|+Aa- Yazdır
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir" dedi.
9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Aydın, sigara kullananların, kullanmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat daha tehlike altında olduğunu belirterek, sigara kullananların diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunduğunu, bu durumun da daha kolay enfekte olmaları anlamına geldiğini aktardı.
Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını daha zor atlattığını ve ölüm oranlarının sigara içenlerde daha fazla olduğuna işaret eden Aydın, şunları ifade etti:
"Yapılan çalışmalarda, yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladı. Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez ise kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gönüllü gençler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor
08 Şubat 2021 19:27
|İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
08 Şubat 2021 19:22
|KKTC'de mutasyona uğramış virüs tespit edildi
08 Şubat 2021 17:41
|Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüs kurbanı
08 Şubat 2021 17:05
|Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine 'can dostları' eşlik ediyor
08 Şubat 2021 15:01
|Bakan Pakdemirli: Bu sene yağışlar istediğimiz seviyede değil
08 Şubat 2021 14:58
|Sel felaketinde takdir toplayan sağlık çalışanı ve polise başarı belgesi
08 Şubat 2021 13:33
|Ocak ayı yağışları sevindirdi
08 Şubat 2021 13:25
|Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
08 Şubat 2021 13:14
|İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileden 9 kişi korona oldu
08 Şubat 2021 13:08