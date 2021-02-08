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Arazide yakılan ateş 30'a yakın aracı kül etti

Sakarya D-100 Karayolu üzerindeki boş arazide yakılan ateşin büyümesi neticesinde yediemin araç parkındaki yaklaşık 30 araç kül oldu. 11 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek daha büyük bir facianın önüne geçti.
 08 Şubat 2021 18:05
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Arazide yakılan ateş 30'a yakın aracı kül etti

Sakarya D-100 Karayolu üzerindeki boş arazide yakılan ateşin büyümesi neticesinde yediemin araç parkındaki yaklaşık 30 araç kül oldu. 11 araçla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek daha büyük bir facianın önüne geçti.

Yangın, D-100 Karayolu Serdivan Beşköprü Mahallesi mevkiinde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide yakılan ateş, şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyerek yakında bulunan Sakarya Yediemin Parkı'na sıçradı. Parkın hurda araç bölümünde bulunan araçlar alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye 11 itfaiye aracı ile 23 personel sevk edildi. Yangına dört bir taraftan müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, hurda parkındaki yaklaşık 30 hurda araç küle döndü. İtfaiyenin alevleri fabrikaların bulunduğu alana sıçramadan söndürmesi olası bir faciayı önledi. Ekiplerin nefes kesen yangın söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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