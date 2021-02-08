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İstanbul'da çakarlılar yine emniyet şeridinde

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde emniyet şeridini kullanan çakarlı araçlar yine ortaya çıktı. Sürücüler, çakarlı araçların trafikte kendilerini sıkıştırdıklarını, aniden önlerine çıktıklarını belirterek, durumdan rahatsız olduklarını belirtti.
 08 Şubat 2021 18:13
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İstanbul'da çakarlılar yine emniyet şeridinde

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sisteminin kullanımı yasaklanmıştı. Ancak birçok çakarlı araç bu yasağa aldırış etmeden yoluna devam ediyor.

Trafikten kaçmaya çalışan araçlar yoğunluğa rağmen emniyet şeridinden son sürat ilerliyor. Basın Ekspres yolunda çakarlı araçlar trafiğe aldırış etmeden yoluna devam ediyor. O-3 karayolunda ise trafikte büyük bir yoğunluk olmamasına rağmen bu araçlar yine son sürat emniyet şeridini kullanıyor. Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmanın cezası ise bin 339 lira. Sürücüler ise trafikte çakarlı araçların kendilerini sıkıştırdıkları ve aniden önlerine çıktıklarını belirterek, kaza riskinin çok fazla olduğunu söylüyor.

"EMNİYET ŞERİDİNDEN BİR ANDA ÖNÜMÜZE ÇIKIYORLAR"

Sürücü Emin Kambak, "Trafikte sıkıştırıyorlar. Birden önümüze dalıyorlar ve kaza riski fazlalaşıyor. Ben o konudan rahatsızım, bir de motorlardan çok rahatsızım. Motorlar birden önüne atlıyor ve kaza riski yüzde 100" dedi. Turan Balcı ise "Tehlikeden ziyade insanlarını kandırdıklarını düşünüyorum. Çok fazla var, üzerinde çok fazla var, üzerinde herhangi bir apolet yok, sadece mavi-kırmızı ışıklar olması kendilerine ayrıcalık olduğunu zannediyorlar. Ama bence insanları kandırıyorlar. Devletin veya emniyetin çok sağlıklı takip ettiğini düşünmüyorum. Açıkçası bence hiç azalmamıştı, artışta yok hala stabilliğini koruyor çakarlı sayısı. Emniyet şeridinden bir anda önümüze çıkıyorlar bu bizi tehlikeye atmak için yeterli bir neden zaten. Ya da kendilerinde bir ayrıcalık görüp sürekli insanları taciz ediyorlar bu da bir tehlike. Bu panik yaptırıp bayan şoförleri veya yeni başlayan şoför arkadaşlarımızı tehlikeye atabilecek bir durum" diye konuştu.


Bir diğer sürücü Ali Sergen, "Çıkıyorlar önümüzde, haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben hepsinin devletle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Özel şirket sahiplerinin olduğunu, özel araçlar, illegal işler yapanların da bunu yaptığını düşünüyorum. Hak yeniliyor bu bence çok kötü bir şey" şeklinde konuştu.

DHA
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