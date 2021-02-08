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Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde korona virüs testi yaptıran yaşlı kadın, mutasyonlu virüs şüphesi ile Sivas'a sevk edildi.
 08 Şubat 2021 18:39
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Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde korona virüs testi yaptıran yaşlı kadın, mutasyonlu virüs şüphesi ile Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), korona virüs şüphesiyle test yaptırdı. Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi. Eşinin de korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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