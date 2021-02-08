Bitlis ve İstanbul'da PKK'dan 5 tutuklama
Bitlis ve İstanbul'da "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
|08 Şubat 2021 18:52
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Bitlis ve İstanbul'da "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, "Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ile yardım ve yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen kişilere yönelik Bitlis ve İstanbul'da 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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