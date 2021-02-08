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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.
 08 Şubat 2021 19:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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