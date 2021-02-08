İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
İstanbul'da vatandaşların kalabalık yerlerde yeni tip koronavirüs tedbirlerinden maske-mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
|08 Şubat 2021 19:22
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Kentin kalabalık bölgelerinde çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi korumadıkları dikkati çekti.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona ermişti.
Kısıtlama sonrası kentin alışveriş bölgelerine gidenlerin maske-mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. Eminönü, Sultanhamam, Mısır Çarşısı gibi alanlarda çok sayıda kişi sigara içerken, sosyal mesafe kuralına da riayet etmedi.
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