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Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

Türk dizilerini İspanya'ya getiren Atresmedia Grubunun Genel Müdür Yardımcısı Jose Antonio Anton, Türk dizilerinin, İspanya'da beklentilerin üzerine çıktığını belirtti.
 08 Şubat 2021 19:23
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Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı

Anton, İspanyol gazetesi El Confidencial'da yayımlanan röportajında, Atresmedia'nın İspanya'daki en büyük rakibi Mediaset'i son 10 yıl içinde ikinci kez televizyon izlenme oranlarında geçmesinde en büyük payı Türk dizilerinin aldığını kaydetti.

"Türk dizileri son 10 yıldır tüm dünyada başarılar elde ediyor." ifadesini kullanan Anton, ilk olarak Ocak 2018'de "Fatmagül'ün suçu ne?" ile İspanyolların tanıdığı Türk dizilerinin "tüm beklentileri aşarak bir fenomen haline geldiğini" vurguladı.

Türkiye'nin ABD'nin ardından dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Anton, "Türk dizileri çok yüksek kalitede ve alışılmışın dışında. Dram, komedi, korku, polisiye, tarihi gibi her türleri kapsıyor. Bunun arkasında 20'den fazla yıllık çok yüksek düzey bir endüstri, büyük bütçeler, mükemmel senaryolar, oyunculuk ve dış mekan çekimleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bazı dizi setlerini ziyaret ettiğini belirten Anton, izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Yapımcı ekipler çok profesyonel. Süreci çok zor olmasına rağmen inanılmaz derece başarılı dış mekan ve doğal ortam çekimleri yapıyorlar, sağlam bir endüstrileri var. Oyuncular, Hollywood'un büyük isimlerini yakalayan hatta bazen geçen gerçek birer yıldız. Türk dizilerinin bu nedenlerden dolayı, yüksek kaliteleri ile zafer elde eden, dünya çapında bir fenomen olduklarını düşünüyoruz."

İstanbul'un Avrupa ve ABD'nin metropollerinden farklı olmadığını, dizilerde işlenen konuların ve hayat tarzlarının benzerlikler taşıdığı değerlendirmesinde bulunan Anton, "Türkiye, modern ve geleneğin birçok alanda bir araya geldiği, çeşitliliği çok olan bir ülke. Bu özelliği, dizilerine de yansıyor. Türk dizileri, hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde birçok konuda farkındalığın artmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Yaklaşık üç yıl önce "Fatma Gül'ün suçu ne?" ile başlayan İspanyol televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin sayısı 15'i geçerken, her geçen gün televizyonun en çok izlendiği zaman dilimlerinde yayınlandıkları ve izlenme oranlarının yükseldiği görülüyor.
Anadolu Ajansı
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