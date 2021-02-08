İstanbul'da çakar kullanan bin 275 kişiye ceza
|08 Şubat 2021 19:24
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İstanbul'da 2020 yılında Karayolları Trafik Kanunu'na (KTK) aykırı ışıklı veya sesli çakar lamba takan bin 275 araca ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl kent geneli polis sorumluluk alanında, çakar kullanan araçlara KTK'nın 26/2 (Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesinden işlem yapıldığı bilgisi verildi.
Geçen yıl mevzuata aykırı şekilde ışıklı veya sesli çakar lamba takan 1275 araca ceza kesildiği belirtilen açıklamada, bu yıl ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 177 araca çakar lamba kullanmaktan dolayı işlem yapıldığı kaydedildi.
İlgili kanun maddesini bir yıllık süreç içinde 3 kez ihlal eden araçların 15 gün süreyle trafikten men edildiği anımsatılarak, bu kapsamında 2020'de 107, 2021'de ise 10 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
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