1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı gösterilere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Buldağ, hakimlikteki sorgusunda Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve Twitter'daki "Boğaziçi Dayanışması" adlı hesabı devrettiğini savundu.
 08 Şubat 2021 19:29
+Aa- Yazdır
Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı gösterilere ilişkin soruşturma kapsamında "suç işlemeye alenen tahrik etme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Twitter'da sahibi olduğu "Boğaziçi Dayanışması" sosyal medya hesabı üzerinden "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde tutuklanan Beyza Buldağ, İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"Bahsi geçen hesap Şubat 2020'de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim ama şu an Mimar Sinan Üniversitesinde öğrenim görmekteyim." İfadelerini kullanan Buldağ, şu şekilde savunma yaptı:

"Üniversiteme geçmeden çok önce hesabı da devretmiştim. Çok uzun süredir kullanmıyorum. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir zaman kullanmadım. Üniversite öğrencisiyim, sınavlarım var, okulumu çok seviyorum ve devam etmek istiyorum. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım, bir yıl önce kullanmıştım bu hesabı, bu paylaşımları istesem de yapamam."

Buldağ ifadesinde ayrıca, sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek, serbest bırakılmasını talep etti.

Şüphelinin avukatlarından Yelda Koçak ise müvekkilinin ilk 3 yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğunu ve geçen yıl Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçtiğini beyan ederek, "Müvekkilimin 7-8 aydır Boğaziçi Üniversitesi ile alakası kalmamıştır. Bahsi geçen gruba şifreleri vermiş ve bağlarını kapatmıştır. Söz konusu güncel paylaşımlar yapılırken sürekli İzmir'de ailesinin yanındadır. Anıl ve Şilan'a dair paylaşımları müvekkil yapmamıştır ayrıca yapsa dahi haklıdır. Müvekkil siyasi parti üyesidir. Türkiye İşçi Partisi üyesidir, birlikte aynı partiye üye olan arkadaşlarının serbest bırakılmasına dair paylaşım yapabilir." diye konuştu.

Avukat Şerif Özgür Urfa da savcılığın sevk yazısında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler için yapılan paylaşımlara değindiğini belirterek, "Aynı partide olan biri hakkında serbest bırakılmasına dair paylaşımı yapması son derece insancıl, hukuka uygun, şiddet içermeyen, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Şüphelinin diğer avukatı Onur Güneş ise müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu ve hayatını cezaevi şartlarında sağlıklı şekilde idame ettiremeyeceğini savunarak, serbest bırakılmasını talep etti.

Nöbetçi Hakimlikçe, şüpheli Beyza Buldağ'ın "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görüntüler büyük tepki çekmişti... 'Yastık' silah olarak kabul edildi
08 Şubat 2021 17:58		 Kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine iddianame
08 Şubat 2021 15:55
İzmir'de gözaltına alınan 26 eylemci serbest bırakıldı
07 Şubat 2021 15:25		 Özdağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
06 Şubat 2021 09:43
Deniz Kuvvetleri'ndeki kritik projelerin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı
05 Şubat 2021 19:37		 Kapatılan Özgür Gündem Davası yeniden başladı
03 Şubat 2021 19:23
Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' suçlamasıyla iddianame
03 Şubat 2021 14:38		 Polisin kafasını telsizle parçalamıştı! İstenen ceza belli oldu
02 Şubat 2021 20:26
Mersin Büyükşehir Belediyesini yakan itfaiyeci tutuklandı
02 Şubat 2021 18:37		 Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava
02 Şubat 2021 15:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'başdanışman' açıklaması19:51 - Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu19:50 - BES 12,6 milyon katılımcıya ulaştı19:39 - 'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor19:38 - Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor19:36 - İstanbul Havalimanı Camisi'ne Ali Kuşçu'nun adı verildi
19:29 - Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı19:27 - Gönüllü gençler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor19:24 - 13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı19:24 - İstanbul'da çakar kullanan bin 275 kişiye ceza19:23 - Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı19:22 - İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
19:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti19:01 - Vaka sayısı tekrar 8 binin üzerine çıktı18:59 - 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası18:52 - Bitlis ve İstanbul'da PKK'dan 5 tutuklama18:39 - Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi
18:37 - Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
WhatsApp mesajıyla rüşvet alan hastane müdürü görevden alındı
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net editörleri 2
fidan aşılama türleri 1
mustafa mohammed 1
atacama çölü 1
Lpg 1
Bu dünyayı özetleyen en sahici cümle 1
kraken 1
atatürke ihanet ediyorsun 6
7 eyfel kulesi 1
memurlar net sözlüğün linç ekibi 3
SON İLANLAR
Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam