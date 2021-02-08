1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor

Termal suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, Kovid-19 salgını öncesindeki canlılığına kavuşmayı bekliyor.
 08 Şubat 2021 19:38
+Aa- Yazdır
Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor

Pamukkale'de, gişelerin kurulduğu 2000'den bu yana tutulan ziyaretçi istatistiğine göre, en yüksek turist sayısına 2 milyon 580 bin 245 turistin geldiği 2019'da ulaşıldı.

Dünyaca ünlü ören yerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı 2020'de ise sadece 625 bin 120 turist ziyaret etti.

Türkiye'de salgının turizme etkisinin henüz görülmediği Ocak 2020'de ağırlanan 76 bin 541 kişinin "en yüksek ocak ayı turist sayısı" olarak kayıtlara geçtiği Pamukkale'yi, Ocak 2021'de 12 bin 565 kişi ziyaret etti.

Turizmciler, Kovid-19 için geliştirilen aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla bölgenin yeniden canlılık kazanmasını bekliyor.

"Salgın olmasaydı turist sayısı 3 milyonun üzerine çıkacaktı"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, salgının Pamukkale'yi büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Havanın ısınmasıyla turist sayısının artacağına inandığını aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Geçen yıl virüs olmasaydı turist sayımız 3 milyonun üzerine çıkacaktı. 2021'de aşıyla birlikte turizmde çok daha güzel rakamlara ulaşabileceğimize umut ediyoruz. Amacımız 2019'un rakamlarına ulaşabilmek. İnşallah salgını yendikten sonra Pamukkale'de 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenlerin yeniden travertenlerde insan seli yaşatacağını umuyoruz."

Pamukkale ören yerini son 21 yılda ziyaret edenlerin sayıları şöyle:

Yıllar Ziyaretçi sayısı
2000 839.264
2001 1.107.214
2002 1.152.000
2003 999.650
2004 1.260.250
2005 1.358.500
2006 993.400
2007 1.153.410
2008 1.408.213
2009 1.323.961
2010 1.495.046
2011 1.713.695
2012 1.612.723
2013 1.699.772
2014 1.875.000
2015 1.710.094
2016 974.508
2017 1.523.912
2018 2.157.703
2019 2.580.245
2020 625.120
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor
08 Şubat 2021 19:39		 Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi
08 Şubat 2021 18:39
Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
08 Şubat 2021 18:37		 Göbeklitepe'de bulunan metal blokla ilgili araştırmalar sürüyor
08 Şubat 2021 18:22
İstanbul'da çakarlılar yine emniyet şeridinde
08 Şubat 2021 18:13		 Bu ilde 'mutasyonlu vaka' kararı: KYK yurdunda izole edilecekler
08 Şubat 2021 16:52
Bilim Kurulu üyesinin uyardığı İstanbul'da korkutan kalabalık
08 Şubat 2021 15:44		 8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada
08 Şubat 2021 15:39
Darıca'daki Hayvanat Bahçesi yeniden ziyarete açılıyor
07 Şubat 2021 17:49		 Çorum Valisi Çiftçi'den 'İskilipli Atıf Hoca'yı anma töreni' açıklaması
07 Şubat 2021 14:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - İYİ Parti'li Dervişoğlu'ndan 'başdanışman' açıklaması19:51 - Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu19:50 - BES 12,6 milyon katılımcıya ulaştı19:39 - 'Doğu'nun Ihlara Vadisi' kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor19:38 - Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor19:36 - İstanbul Havalimanı Camisi'ne Ali Kuşçu'nun adı verildi
19:29 - Tutuklanan öğrenci Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı19:27 - Gönüllü gençler köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor19:24 - 13 başlıkta MİT Tırları ve Enis Berberoğlu olayı19:24 - İstanbul'da çakar kullanan bin 275 kişiye ceza19:23 - Türk dizileri İspanya'da beklentilerin üzerine çıktı19:22 - İstanbul'da kalabalık yerlerde tedbirlere uyulmadığı görüldü
19:18 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Başkanı'nı kabul etti19:01 - Vaka sayısı tekrar 8 binin üzerine çıktı18:59 - 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası18:52 - Bitlis ve İstanbul'da PKK'dan 5 tutuklama18:39 - Bir ilde daha mutasyonlu virüs şüphesi
18:37 - Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı, 1.772 kişilik alımda, oluşan KPSS taban puanlarını açıkladı
Erdoğan: Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
'Omurilik sarımsağı' cevabıyla gündem olan doktordan açıklama
Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor
'Kısa vadede, tüm sınıflar için yüz yüze eğitim mümkün değil'
WhatsApp mesajıyla rüşvet alan hastane müdürü görevden alındı
8 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Mutant virüs o ilde de görüldü, 6 kişi karantinaya alındı
Yapılan son ankette Deva ve Gelecek Partisi'ne şok!
Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koyun 2
Meslek lisesinin 4 ayda 3 milyon liralık ciro elde etmesi 4
işlemci 2
deli horon 1
türk lirasının değerlenmesi 4
kedi dili 2
7 eyfel kulesi 1
Yerli parmak izi tarama sistemi 1
Alo fetva 2
atatürke ihanet ediyorsun 6
SON İLANLAR
Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Bingöl Üniversitesi 9 işçi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 engelli personel alacak
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam