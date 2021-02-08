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Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.
 08 Şubat 2021 19:51
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Ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,16, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,19 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,85, külçe altın yüzde 5,92, avro yüzde 6,53, dolar yüzde 6,58 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, DİBS yüzde 0,9, külçe altın yüzde 5,02, avro yüzde 5,63 ve dolar yüzde 5,68 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,69 oranlarıyla yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,51, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,93 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,71 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1,06, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,16 ve DİBS yüzde 15,92 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 19,07, BIST 100 endeksi yüzde 11,61 ve dolar yüzde 8,57 yatırımcısına kazanç sağladı, buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 3,61 ve DİBS yüzde 7,74 kayba uğrattı.
Anadolu Ajansı
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