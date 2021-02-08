Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

'KISA VADEDE, TÜM SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM MÜMKÜN DEĞİL' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız