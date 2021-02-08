Tunceli'de, izinsiz 'Boğaziçi' eylemi gerginliği
|08 Şubat 2021 20:37
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Tunceli'de, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek amacıyla toplanan, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki etkinlik yasağına rağmen açıklama yapmak isteyince polis engel oldu. Yaşanan gerginliğin ardından grup, sendika önünde açıklama yapıp, dağıldı.
Tunceli Sanat Sokağı'nda, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, öğle saatlerinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla bir araya geldi. Tunceli Valiliği'nce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis ekipleri, açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi. Uyarıya rağmen grup, dağılmadı. Yaşanan gerginliğin ardından grup, Kamu Emekçileri Sendikası önünde açıklama yaparak, dağıldı.
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