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Van'da belediye ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlenen taşlı, sopalı ve baltalı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
 08 Şubat 2021 21:03
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Van'da belediye ekiplerine çirkin saldırıya 3 tutuklama

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlenen taşlı, sopalı ve baltalı saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

7 Şubat tarihinde kanalizasyon abone arızası ihbarı üzerine VASKİ ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Gündoğdu mevkiine intikal edip arızaya müdahale etti. Daha sonra oluşan arızanın hizmet bedelinin vatandaşın içme suyu abone numarasına yansıtılmak istenmesi üzerine VASKİ personeline ve aracına taşlı, sopalı ve baltayla saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan 2 personel hastaneye kaldırılırken, kuruma ait basınç aracının kabin kısmı da kullanılamaz hale getirildi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi "kamu malına zarar vermek" ve "kamu görevlilerine mukavemet" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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