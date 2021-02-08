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800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek

 08 Şubat 2021 21:27
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800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında belediye çalışanlarının afetlere karşı ortak eğitimine ilişkin protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imza koyduğu protokolle "Afet Eğitim Yılı" kapsamında 800 bin belediye personeline afetlere karşı ortak eğitim verileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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