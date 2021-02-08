800 bin belediye personeline afetlere karşı eğitim verilecek
|08 Şubat 2021 21:27
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında belediye çalışanlarının afetlere karşı ortak eğitimine ilişkin protokol imzalandı.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in imza koyduğu protokolle "Afet Eğitim Yılı" kapsamında 800 bin belediye personeline afetlere karşı ortak eğitim verileceği belirtildi.
Bakanlığımıza bağlı @AFADBaskanlik ile @TBB arasında; Bakanımız Sn. @suleymansoylu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sn. @FatmaSahin tarafından imzalanan protokolle, Afet Eğitim Yılı kapsamında, 8️0️0️ bin belediye personeline, afetlere karşı ortak eğitim gerçekleştirilecek pic.twitter.com/TyDllEAQgWTC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) February 8, 2021
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